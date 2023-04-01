更多編輯台推薦新聞：
奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界
文化

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：美淡化蔡總統過境 中國想塑造和平形象不致反應過度
首頁 / 運動

蕭齊U18東岸聯盟先發飆12K 最速150公里

2023/4/1 17:06（4/1 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽新北市聯隊1日與壽山高中交手，新北聯隊投手蕭齊總計用83球投5.1局，僅被敲1支安打，飆出12次三振、無失分，最快球速150公里；球隊延長賽以0比1吞敗、蕭齊無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 112年4月1日
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽新北市聯隊1日與壽山高中交手，新北聯隊投手蕭齊總計用83球投5.1局，僅被敲1支安打，飆出12次三振、無失分，最快球速150公里；球隊延長賽以0比1吞敗、蕭齊無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 112年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊今天與壽山高中交手，新北市聯投手蕭齊先發5.1局飆出12K、最快球速150公里無失分，外界對蕭齊控球有疑慮，但總教練周宗志稱讚他有想法，往好的方向改善。

2023年U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊由穀保家商為主體加入鶯歌工商球員，新北市聯隊今天預賽與壽山高中交手，派出身高197公分的高二巨投蕭齊先發，蕭齊從高一開始就是被教練團點名潛力看好的投手，但也因為控球問題有過低潮期。

蕭齊今天對壽山高中先發展現壓制力，總計用83球投5.1局，僅被敲出1支安打，飆出12次三振，無失分，球速發揮的不錯，最快球速150公里，球隊延長賽以0比1吞敗、蕭齊無關勝敗。

新北市聯隊總教練周宗志表示，蕭齊目前最快球速雖然沒有很明顯的成長，但是近半年無論先發、後援，均速都可以在145、147公里左右；今天出賽跟高中木棒聯賽出賽狀況相比，變化球的控制能力更好，算是近期狀況最好的一場比賽。

過往外界對於蕭齊的控球有疑慮，周宗志解釋，球隊透過儀器檢測，蕭齊的手柔軟性本來就比較好、角度也比較大，對他投球也會有點影響，以他目前的身高和球速，身體核心還需要持續強化，但持續往好的方向前進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蕭齊先前有曾碰過一段小低潮，周宗志提到，球隊有心理師會跟他聊天，蕭齊本來就是很有想法的選手，也知道什麼地方不足，練習時碰到問題，會從中找解決方法，對他來說都是正向的改變。

蕭齊從高一開始就是球隊極力培養好手，周宗志表示，高一就希望讓蕭齊先發養成，之後球隊中高三學長畢業後，蕭齊的定位應該是先發，要負擔的責任越來越重，期待他可以扛著這樣的壓力。（編輯：李亨山）1120401

#蕭齊
#周宗志
#壽山高中
周宗志
江沁恩回投手丘首勝留念 U18東岸聯盟穀保拿勝葉弘仁U18東岸聯盟扛游擊大關 攻守優於同齡球員
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族