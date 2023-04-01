PLG國王延長賽逆轉勝 領航猿吞7連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職籃P. LEAGUE+ 新北國王隊1日第4節靠著陣中曼尼高單節獨攬19分，率隊後來居上，延長賽則有楊敬敏（前）關鍵三分球超前，最終以90比87賞給桃園璞園領航猿7連敗。中央社記者張新偉攝 112年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 新北國王今天第4節靠著曼尼高單節獨攬19分，率隊後來居上，延長賽靠著楊敬敏關鍵三分球超前，最終以90比87氣走桃園璞園領航猿，領航猿苦吞7連敗。

台灣職籃P. LEAGUE+今天台中、新北兩地開打，提前取得季後賽門票的新北國王週末在主場新莊體育館展開2連戰，先與桃園璞園領航猿交手；明天與新竹街口攻城獅碰頭。

領航猿上半場靠著洋將艾爾斯（Jeff Ayres）獨攬14分，最多取得11分領先，而國王隊次節中段回神，戴維斯（Quincy Davis）、林書緯率隊追分，將落後差距縮小至4分差。

林書緯第3節連得4分追平後，領航猿黃泓瀚三分球開啟一波12比2攻勢，再度取得雙位數領先。

國王隊決勝節展開追分，戴維斯雙手扣籃，帶動球隊反攻氣勢，前3節僅得4分的洋將曼尼高（Kenny Manigault）也在第3節發威，單節狂轟19分，包括4記飆進4記三分球逼平戰局，雙方展開拉鋸戰，而領航猿黃泓瀚倒數38.3秒飆進追平分打板三分球，雙方戰成82比82平手。

延長賽兩隊比分互咬，楊敬敏適時投進三分球、率隊以88比87反超，比賽還剩3.6秒時，輪到領航猿進攻，關鍵時刻洋將艾爾斯（Jeff Ayres）被吹進攻犯規，讓國王隊取得球權，而領航猿倒數2.4秒時策略性犯規，迫使時間凍結，送國王隊楊敬敏上罰球線，楊敬敏2罰全進，最終國王隊就以3分差險勝。

曼尼高拿下全隊最高的23分，其中19分集中在第4節，也是國王逆轉勝關鍵，戴維斯、楊敬敏與林書緯各得17分、16分、14分。

另一場在台中洲際迷你蛋賽事，台北富邦勇士稍早與福爾摩沙台新夢想家交手，雙方鏖戰至決勝節最後一分鐘，仍僅有1分差，富邦勇士靠著石博恩三分球和辛特力（Michael Singletary）2罰奠定勝基，儘管夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）持續搶分，仍未能再下一城，最終勇士以100比96勝出。

勇士隊辛特力（Michael Singletary）此役繳出25分、10籃板、4助攻，幫助球隊拿下3連勝。（編輯：李亨山）1120401

台灣職籃P. LEAGUE+ 新北國王隊1日例行賽以90比87氣走桃園璞園領航猿隊，國王陣中戴維斯（中）共拿下17分14籃板，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 112年4月1日

台灣職籃P. LEAGUE+ 新北國王隊1日在新莊體育館迎戰桃園璞園領航猿隊，雙方鏖戰到延長賽，最終國王以90比87逆轉氣走領航猿，賞領航猿7連敗，賽後領航猿選手難掩落寞情緒。中央社記者張新偉攝 112年4月1日