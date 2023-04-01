NBA達新勞資協議 將推季中賽、不開放高中生選秀

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國職籃NBA宣布，聯盟及球員工會今天清晨達成一項新的7年勞資團體協約，包括將推出季中錦標賽，球員須至少出賽65場才能角逐個人最高獎項，並將實施第二層豪華稅門檻。

美聯社報導，這項勞資團體協約將於今年夏天開始生效，效期至少將持續到2028-29年球季，屆時勞資任何一方都可選擇退出，若未選擇退出，效期將持續到2029-30年球季。

在協議細節方面，一名知情人士告訴美聯社，NBA總裁席佛（Adam Silver）多年來希望的季中錦標賽將會實現，以及球員們將須至少出賽65場，才有資格角逐最高個人獎項，例如最有價值球員（MVP）。

美國體育媒體ESPN報導，NBA這項嘗試是為了遏止對明星球員的「負荷管理」（load management，讓球員休賽以避免運動傷害），鼓勵球星多出賽。

這項勞資團體協約的另一個新部分，將是實施第二層豪華稅門檻，當達此門檻，球隊將不得使用中產條款（mid-level exception）簽球員。

ESPN報導，NBA正在限制金州勇士、洛杉磯快艇等給薪能力最高的豪門球隊，不讓它們在繼續提高薪資及豪華稅支出的同時，又能保有加人強化陣容的機制。

這項勞資團體協約並未改變現有政策，依然不允許高中球員參加NBA選秀。這項議題在談判中受到討論，多月來一直都是熱門議題，但短期內不會改變現行政策，可能至少要到下個勞資團體協約中才有機會改變。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1120401