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U18東岸聯盟黃聖允敲2安有潛力 劉俊緯驚喜登板

2023/4/2 19:25
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（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟棒球賽穀保家商今天與羅東高工交手以13比3拿勝，黃聖允單場2安，被點名未來有機會扛中心棒次；最後出局數讓劉俊緯登板投球圓夢，高中初登板球速也有136公里。

2023年U18東岸聯盟棒球賽穀保家商與羅東高工交手，穀保打線串聯不錯，團隊敲出10支安打，高一野手高聖允先發打9棒、守右外野，單場2安貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。

穀保家商總教練周宗志表示，先發打線中高一野手陳宸杰和黃聖允今天比賽都打得不錯，陳宸杰比較屬於適合打前2棒類型的打者，今天3次打擊上壘率百分百、跑出2次盜壘成功。

周宗志表示，黃聖允有能力未來可以打進球隊的中心棒次，現在才高一力量還沒有這麼好，但揮棒技巧還有對比賽的掌握度值得期待。

黃聖允之前是鋁棒組球員，這次跟著木棒組學長打東岸聯盟，他表示，高三學長會帶領學弟，提醒守備的站位，也會分享與投手對決需要注意什麼，感覺收穫很多。

黃聖允表示，此次比賽前幾場打擊感覺沒有很好，也有特打練習，今天狀況不錯，打東岸聯盟的目標希望每場比賽穩定有1至2支安打，幫助球隊進壘、進攻，壘上有人時想辦法送回來。

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穀保家商比賽前半段就把領先差距拉開，4局2人出局後讓內野手劉俊緯登板「客串」投球，首名打者靠著失誤上壘，接著再讓打者敲出游擊方向滾地球出局，電視測到最快球速136公里。

周宗志表示，劉俊緯一直要求想要登板，國中時期也當過投手，今天比數拉開後讓劉俊緯登板抓最後一個出局數。劉俊緯笑說，其實平常自己偷偷練，久違踏上投手丘很興奮，最後一球有留下來留念。（編輯：管中維）1120402

#黃聖允
#劉俊緯
#周宗志
劉俊緯
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