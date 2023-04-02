T1台鋼獵鷹大翻身 上季墊底本季篤定第2晉季後賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北2日電）職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天在主場迎戰台中太陽。獵鷹靠著全隊6人得分達雙位數，加上「巨獸」德古拉貢獻32分、12籃板，終場以118比97奪勝，至少能以例行賽第2晉級季後賽。

台鋼獵鷹在T1職業籃球聯盟元年以6勝24敗，在全聯盟戰績墊底；不過今年賽季台鋼挹注大量資源，打造獨步聯盟的「三塔」禁區陣容，拿下這場勝利後，台鋼戰績累積到17勝9敗，確定「至少」能以例行賽第2晉級季後賽。

聯盟戰績領先的新北中信特攻，例行賽封王魔術數字剩下M1，明天將在新莊主場迎戰背靠背出賽的台啤英熊，只要中信奪冠就能提前以例行賽龍頭晉級季後賽。

連續2天出賽的台鋼獵鷹絲毫沒有疲態，今天首節靠著簡偉儒命中2記3分球帶領下，以34比22領先，半場結束更將領先差距擴大到19分。

第3節台中太陽命中率跌到谷底，單節全隊僅投進4球，讓台鋼獵鷹越打越輕鬆。台鋼獵鷹除了德古拉外，洋將威樂斯貢獻23分，布拉也有12分、18籃板，除了洋將外，本土球員包括胡凱翔、谷毛唯嘉、簡偉儒也合力貢獻41分。

來台打了2場比賽的威樂斯笑說：「很感謝教練團對我的信任，台灣的文化非常有趣，我什麼都願意嘗試，也希望能幫助獵鷹在剩下的例行賽、季後賽打出好成績。」

台鋼獵鷹在禁區得分高達62分，完全輾壓太陽的36分，而太陽全隊僅雙洋將萊斯、莫爾特里分別攻下33、26分，其餘球員無人得分達雙位數。

至於另一場台啤英熊和桃園雲豹之戰，台啤在洋將柯歐斯33分、15籃板、10助攻，生涯首度大三元帶領下，以117比92大勝少了「魔獸」霍華德助陣的雲豹。霍華德在前一場比賽眼睛受傷，今天高掛免戰牌。（編輯：管中維）1120402