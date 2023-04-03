桃園棒球場首戰場地積水燈柱故障 樂天球團、體育局致歉

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中華職棒2日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿隊主場開幕戰，迎戰富邦悍將隊。比賽打到5局下，因左外野燈柱熄滅被迫暫停比賽，球員先回休息區等待故障排除。中央社記者張新偉攝 112年4月2日

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（中央社記者楊啟芳新北3日電）桃園棒球場昨天發生賽前場地積水、比賽中燈柱壞掉等插曲，樂天桃猿球團和桃園市體育局都發聲明道歉，昨天作客的富邦悍將總教練丘昌榮也盼未來能改善，減少球員受傷風險。

昨天為中職本季桃園首戰，由樂天桃猿隊迎戰富邦悍將隊，雖然天氣晴朗，不過受到前幾天下雨影響，場地狀況不佳，昨天下午開始工作人員就持續吸水搶救場地，雙方無法進行室外打擊練習，一直整理場地到開打前；進行到第5局桃猿進攻時，桃園球場又因外野燈柱熄滅暫停13分鐘，引發爭議。

昨天賽後桃猿球團就發聲明致歉，球團表示，比賽場地因連日雨勢場地狀況恢復不佳、照明設備供電中斷的狀況，樂天桃園棒球場向所有球迷致歉，針對草皮養護以及設備調整，未能將職業賽事的比賽場地維護至最佳狀態迎接開季，樂天桃園棒球場責無旁貸。

桃猿球團指出，今年將持續與日本樂天金鷲隊場務維運團隊進行技術合作，未來必須持續改善球場場地狀況。另外，照明設備缺失也已經與機電及供電設備商擬妥改善方案，務必在接下約2週的時間內將場地各項狀況改善至最佳，未來將與桃園巿政府攜手改善。

昨天擔任客隊的悍將總教練丘昌榮今天受訪時表示，兩邊球隊遇到的狀況是相同條件，但還是希望桃園球場未來可以改善，預防球員受傷，且之前只要下雨內野滾地球就會沒有彈跳，「如果沒有下雨就還好，只是積水部分排得比較慢，未來改善就好了。」

桃園市體育局今天則發聲明表示，針對昨天樂天場地問題，桃園市政府體育局在發展桃園運動產業的目標下，市府將提供必要的資源與協助，全力支持樂天桃園棒球場優化球場狀態，讓球迷觀賽品質持續提升。（編輯：張雅淨）1120403