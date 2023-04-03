獅隊本季台南首戰 陳献榮開球子弟兵齊聚

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中華職棒統一獅隊3日在台南棒球場進行本季首戰，邀請為基層棒球貢獻多年的陳献榮（白帽者）開球，並與他在獅隊及中信兄弟隊的子弟兵們開心合影。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月3日

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天在台南棒球場本季首戰，邀貢獻台南市基層棒球多年的南英高級商工職業學校教練陳献榮開球，昔日子弟兵林益全擔任打者、胡金龍當捕手。

獅隊主場開幕週規劃「英雄開戰、強獅來襲」主題日，而陳献榮數十年間培育出許多優秀職棒選手，昔日子弟兵知道陳献榮要開球也充滿期待。

除胡金龍及林益全，獅隊台南開幕戰對手中信兄弟隊教練陳江和、許峰賓、球員林書逸、鄭凱文、獅隊教練凃壯勳、莊駿凱和球員江亮緯齊聚投手丘前，陳献榮上場時逐一擊掌，並站上投手丘為獅隊開出好球。

陳献榮表示，很開心獲邀開球，到場才知子弟兵會在投手丘迎接，是很特別的安排。他平常就常到台南棒球場關心大家，能多和學生齊聚很有意義，這裡就像充滿溫暖的家，很喜歡這種氛圍。

賽前獅隊也傳承「99」背號，獅隊首名穿上99號球衣的是首任領隊郭俊男，球團邀郭俊男見證開幕戰賽事，郭俊男則穿上1號英雄球衣，轉任獅隊頭號球迷，傳承99號給今年轉戰獅隊的林益全。

郭俊男表示，好久沒回球場，感謝球隊邀約，參與號碼傳承很有意義，希望林益全有好表現，也相信林益全可以。此外，參與開幕戰是榮耀，尤其穿上1號英雄球衣，感覺像年輕好幾歲。（編輯：李明宗）1120403