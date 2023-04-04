平鎮陳致語U18東岸聯盟表現評價高 畢業先社會隊磨練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中4日與新北市聯隊交手，平鎮陳致語（圖）單場2安、打擊手感最佳。陳致語被評價若投入中職選秀有前3輪實力，但他表示，目前打算畢業先去社會隊磨練。中央社記者謝靜雯攝 112年4月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中今天與新北市聯隊交手，平鎮陳致語單場2安、打擊手感最佳，平鎮以1比3吞敗、拿下季軍；陳致語被評價有選秀前3輪實力，但他打算畢業先到社會隊磨練。

U18東岸聯盟棒球錦標賽平鎮高中4強與新北市聯隊交手，平鎮高中打線受制，團隊僅敲出4支安打，開路先鋒第1棒陳致語3局敲出二壘打，7局敲出右外野方向安打，造成對方守備失誤，讓平鎮跑回團隊唯一1分，今天單場4打數敲出2支安打。

賽後平鎮教練團集合球員講話，陳致語表示，教練主要提醒平常的練習，也提到能力如果不是特別突出就要多用腦袋，希望表現可以更穩定。

陳致語表示，升上高三後打擊狀況有一段時間不錯，但東岸聯盟開打前幾場比賽發揮得不是很好，昨晚也有自己揮棒練習，今天比賽打擊的感覺才比較好。

陳致語被評價若投入中職選秀有前3輪實力，但他表示，目前打算畢業先去社會隊磨練，主要考量到身材不是很突出，如果實力差不多的狀況，身材突出會比較吃香。他也知道自己的評價不算差，但考量長久的發展，還是決定到社會隊打拚。

陳致語表示，除非之後有很大幅度的突破，不然應該不會考慮投入中職選秀。陳致語是去年U18世界盃國手，今年因為超齡只能拚王貞治盃青棒賽，不能再拚U18世界盃國手，但如果有機會，也很希望之後可以打U23世界盃棒球賽，跟更多更強的好手一起同場競技。（編輯：張雅淨）1120404