征戰英雄聯盟PCS春季賽 中信飛牡蠣經理期待很高

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（中央社記者陳容琛台北22日電）休賽季補強動作頻頻的台灣電競職業戰隊中信飛牡蠣，近期以全新陣容征戰英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）春季聯賽，經理四葉表示，期待度很高。

成軍邁入第3季的中信飛牡蠣，去年在PCS夏季聯賽勇奪亞軍，本季除了原有班底Rest（徐士傑）、Shunn（趙盈舜），更大動作網羅前閃電狼打野好手Karsa（洪浩軒）、輔助好手「蛇蛇」SwordArt（胡碩傑），並首度聘請韓國籍中路好手Gori（金泰佑），讓戰力大升級，劍指隊史首座PCS春季聯賽冠軍。

沒想到春季聯賽首戰遭到另一支職業戰隊Beyond Gaming（BYG）逆轉，直到昨天以2比0擊敗Deep Cross Gaming（DCG），中信飛牡蠣才順利開胡。

中信飛牡蠣經理四葉（張宇）接受中央社記者採訪時透露，確實對新陣容的期待很高，尤其前陣子訓練狀況還不錯，只是選手在前2週陸續確診，在有點生病情況下出戰，加上英雄聯盟剛改版，團隊也還在摸索節奏。

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四葉說：「當然我們還有很多沒有做好的地方，不過第1場輸給BYG，我認為不是壞事，甚至是學習，當作一開始的當頭棒喝，提醒大家每場比賽都不是那麼容易。」他認為，即便昨天獲得勝利，但在團隊默契上，還沒有打出想要的畫面，未來將持續修正。

而PCS春季聯賽的冠軍隊伍，將取得在中國成都舉辦的季中邀請賽資格，進而爭取世界大賽門票。四葉表示，目前只能先專注於當下，把比賽內容打好。（編輯：張雅淨）1130122