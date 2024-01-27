林書豪患足底筋膜炎 農曆春節前4場比賽都缺席

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（中央社記者黎建忠台北27日電）本季重磅加盟PLG新北國王的林書豪，近期飽受腳部傷勢所苦，國王球團今天也發出聲明，確定林書豪左腳足底筋膜炎，已經進行PRP治療，確定農曆年前的4場比賽（含東超）都將缺席。

林書豪本季出賽13場比賽，平均上場35分鐘，繳出全隊最高的23.38分、5.3助攻、6籃板，並且幫助國王季初拉出8連勝戰績，一度高居聯盟榜首。

不過林書豪自從進入2024年後，僅出賽1場對福爾摩沙夢想家的比賽，經過醫院診斷後，確定林書豪左腳出現足底筋膜炎的傷勢，已經進行PRP（高濃度血小板血漿）的增生治療。

國王球團也公告，包括接下來台灣職籃P. LEAGUE+聯盟1月28日客場對高雄17直播鋼鐵人、2月3日客場打福爾摩沙夢想家，以及東超1月31日對韓國首爾SK騎士的比賽都將休息。

至於2月6日主場對鋼鐵人的賽事同樣也會休息，等到農曆年後再做進一步評估。國王球團表示，只要符合退票機制的規定，都會接受球迷進行退票。

林書豪也在個人IG上提到，傷病是運動的一環，挫折也是生命的一部分，「照MRI的結果確認是足底筋膜傷勢，導致我得休養一段時間、直到治療團隊評估可以健康地回到場上。」

林書豪說，一直以來都不希望這樣的情況發生，因為每個球迷都是花自己辛苦工作賺的錢，跟珍貴的時間買票進場看比賽，「我知道現在我最該做好的，就是要讓自己能完全的復原才能盡快回到場上，這段期間不論會有多困難，我都會投入百分之百的全力在治療恢復上。」（編輯：陳政偉）1130127