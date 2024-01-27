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T1開賽火藥味不斷 布銳克曼帶頭海神斷雲豹6連勝

2024/1/27 19:20（1/27 19:56 更新）
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台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊27日作客台啤永豐雲豹隊主場，靠著洋將布銳克曼（右2）全場拿下25分，又穿針引線送出11次助攻，助隊成功擊敗雲豹。（T1聯盟提供）中央社記者黎建忠傳真 113年1月27日
台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊27日作客台啤永豐雲豹隊主場，靠著洋將布銳克曼（右2）全場拿下25分，又穿針引線送出11次助攻，助隊成功擊敗雲豹。（T1聯盟提供）中央社記者黎建忠傳真 113年1月27日
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（中央社記者黎建忠台北27日電）T1高雄全家海神今天作客近況正夯的台啤永豐雲豹，海神靠著3人得分破20分，其中布銳克曼繳出25分、11助攻下，以108比101擊敗雲豹，中斷對手6連勝。

這場比賽雖是兩隊本季第4度交手，但卻是雲豹卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟後的首度交鋒，開賽才30秒，海神胡瓏貿就和卡森斯發生碰撞衝突，幸好雙方球員自制加上裁判即時「卡位」，衝突才沒擴大。

不過卡森斯情緒雖然稍微受到影響，但還專注在場上，並且在上半場還剩下8分多鐘時，就讓胡瓏貿身背3犯提前下場休息，但半場結束，海神靠著50%的命中率投進8記三分球，以61比52領先。

第3節尾聲，海神靠著邱子軒的三分球命中，取得全場最多的19分領先，並以91比72進入第4節。

第4節雲豹吹起反攻號角，儘管剩下6分多鐘卡森斯5犯先行退場，不過雲豹一度追到94比100，只可惜接下來3波進攻都以失誤收場，卡森斯在比賽剩下2分鐘時重回球場，並完成一次三分打，只可惜雲豹還是無力追分。

全場投進5記三分球、攻下21分的邱子軒，在第4節在一次切入但無碰撞的情況下突然倒地，並扶著左膝面露痛苦，但經過包紮後還是在攙扶下自行走回休息區，將回到高雄進行後續檢查。

比賽中肢體動作不斷的卡森斯和胡瓏貿，賽後也「一抱泯恩仇」，2人還開心的聊了幾句，頗有英雄惜英雄之姿。

除了布銳克曼（Jason Brickman）攻下25分外，庫薩斯（Mindaugas Kupsas）也挹注24分、13籃板；很可能「離台倒數」的卡森斯繳出20分、15籃板、8助攻的全能表現。（編輯：陳政偉）1130127

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