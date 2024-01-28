與卡森斯搭配 T1雲豹洋將威廉斯：比賽變簡單

（中央社記者陳容琛台北28日電）隨著前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）離台進入倒數計時，台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將威廉斯（Devin Williams）透露，卡森斯的加入讓比賽變得簡單。

卡森斯日前正式加盟雲豹，雙方達成1個月的共識，隨著合約即將到期，今天在可能是T1聯盟的最後一役，他繳出30分、5籃板、5助攻全能數據，率隊以114比88擊敗暫居聯盟墊底的台南台鋼獵鷹。

對於與卡森斯的合作，雲豹洋將威廉斯透露，其實過去沒有跟這麼有主宰力的球員搭配，「他讓比賽變得很簡單，而我則是找到其他方式幫助球隊。」他指出，雖然彼此僅搭配短短的時間，「但對我來說也是一種學習，跟這麼高階的球員一起練習、相處甚至比賽，對我的未來很有幫助。」

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此役不僅貢獻24分，威廉斯甚至豪摘33籃板，打破「魔獸」霍華德（Dwight Howard）於去年締造31籃板的聯盟紀錄。他透露，個人最高紀錄是35籃板，「我覺得籃板是我擅長而且有自信的事，每天我起床，就是穿上我的球鞋，好好抓下籃板球，很開心今天這麼多貢獻籃板。」

昨役不敵高雄全家海神、中斷6連勝，雲豹今天立即做出調整，威廉斯認為，大家都非常認真，也都盡到自己責任，做對球隊有貢獻的事，「這是團隊的勝利。」雲豹代理總教練周俊三則提到，團隊有更多溝通，讓彼此想法一致，並增加凝聚力，「也反映在今天的球賽上。」（編輯：張銘坤）1130128