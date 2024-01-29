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NBA杜倫轟雙20 率領活塞擊敗雷霆

2024/1/29 11:36（1/29 11:56 更新）
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NBA底特律活塞29日靠著杜倫（圖）攻下22分、21籃板，斬斷奧克拉荷馬雷霆的5連勝。（圖取自twitter.com/DetroitPistons）
NBA底特律活塞29日靠著杜倫（圖）攻下22分、21籃板，斬斷奧克拉荷馬雷霆的5連勝。（圖取自twitter.com/DetroitPistons）
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（中央社記者陳容琛台北29日電）美國職籃NBA底特律活塞，今天靠著杜倫（Jalen Duren）攻下22分、21籃板，以120比104斬斷奧克拉荷馬雷霆的5連勝。

在主控康寧漢（Cade Cunningham）缺陣情況下，此役杜倫挺身而出，攻下22分、21籃板，包括9個進攻籃板，其中籃板數、進攻籃板皆創生涯新高，並成為自德拉蒙（Andre Drummond）後，隊史首位達成「雙20」的球員。杜倫賽後提醒媒體，自己還傳出6次助攻，並隨即說道：「我知道達成雙20是遲早的事。」

歷經昨役不敵華盛頓巫師後，活塞今天打出漂亮勝利，主帥威廉斯（Monty Williams）則表示，「我認為球員們很在意，其實我們有充分理由當作藉口，像是『背靠背』出賽、迎戰西區最強的球隊，但今天大家完全展現競爭性」。

除了杜倫繳出好表現，後衛艾維（Jaden Ivey）貢獻19分、8籃板、6助攻，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）則挹注17分，3人聯手率領活塞奪勝。艾維提到，雷霆確實是1支出色的季後賽球隊，「但今天我們在整場比賽表現出很多韌性，這是我們在每晚都需要做到的」。

雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）認為，勝敗關鍵在雙方在拚勁上的差距，「他們在場上展現高度拚勁，而且打出強烈的韌性，隨著比賽進行，我們沒有激發同樣的拚勁，我認為他們值得這場勝利」。（編輯：方沛清）1130129

#NBA
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