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統一獅簽下左投凱力士 新球季4洋投確定

2024/2/2 15:23
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中華職棒例行賽將於3月底正式開打，統一獅隊今天公布簽下第4名洋投為左投凱力士（Jake Kalish），另外3名洋投為勝騎士、羅昂、布雷克。

中華職棒各隊備戰新球季，獅隊去年底已經與勝騎士（Mario Sanchez）、羅昂（Logan Ondrusek ）、布雷克（Brock Dykxhoorn）簽約，今天公布再簽下新球季第4名洋投，為左投凱力士。

獅隊發布新聞稿表示，凱力士無美國職棒大聯盟資歷，最高層級在小聯盟3A，在3A累計37勝33敗，防禦率5.25，其中2022年拿下10勝2敗佳績。

獅隊表示，獅隊洋投除了布雷克因為陪產，3月初才能抵台報到，其餘洋將將於2月中下旬陸續抵台報到投入春訓調整。

2024年2月起獅隊進入第2階段訓練以賽代訓，預計於2月6、7、16日舉辦紅白對抗賽，18日將移師日本高知進行台日雙獅春訓交流賽，期間進行3場比賽，分別於20日與日本獨立聯盟高知鬥犬交手，21日對戰韓職韓華鷹隊二軍，23日對戰日職埼玉西武獅隊B班。

獅隊2月底也將在台南與韓職SSG登陸者及培證英雄二軍進行自辦熱身賽，透過以賽代訓備戰新球季。（編輯：陳政偉）1130202

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