T1海神邱子軒獲1月MVP 卡森斯得最佳外援

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（中央社記者黎建忠台北6日電）T1職業籃球聯盟雖已進入農曆年節休兵期，不過今天仍選出1月份最有價值球員（MVP）及最佳外援，分別由「大心臟」的海神射手邱子軒、雲豹前NBA球星卡森斯獲獎。

高雄全家海神射手邱子軒在1月出賽5場，平均繳出17分、5.8籃板、2.2助攻的成績單，尤其1月27日作客台啤永豐雲豹之戰，邱子軒首度對壘前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）毫無畏懼，狂砍21分、4籃板、2助攻，順利率領球隊終止對手6連勝。

只可惜邱子軒也在那場比賽第4節一次切入時，在無碰撞情況下倒地抱著左膝痛苦哀號，最後經診斷後確定是前十字韌帶斷裂，本季賽事提前報銷。

邱子軒在1月最有價值球員投票中，不論在媒體、球迷選票都遙遙領先，完全力壓隊友胡瓏貿，以及新北中信特攻的阿巴西、雲豹後衛高錦瑋。

至於在1月份最佳外援的獎項上也沒有意外，由雲豹NBA級球星卡森斯獲選。他於1月下旬抵台後共計出賽4場，平均繳出22分、12籃板、5.5助攻、2抄截的全能成績單，也幫助雲豹衝上例行賽戰績榜首。

只不過卡森斯因為個人規劃已離台，無緣繼續替雲豹效力，因此也出現拿下1月單月MVP和最佳外援的2名球員，本季恐都無法再度在球迷面前獻技的情況。（編輯：張雅淨）1130206