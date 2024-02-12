瑞典拔河世錦賽收關 台灣隊再添3銀入袋

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣拔河代表隊今天在2024瑞典世界室內拔河錦標賽最後3項，雖都順利躋身決賽，卻未能再有「金喜」，包括女子540公斤級、男子560公斤級以及混合580公斤級，紛紛銀恨居次。

2024瑞典世界室內拔河錦標賽今天凌晨封關，台灣隊再添3銀，加上前一天進帳的3金，本屆世錦賽在錦標組累計拿下3金、3銀，仍優於上屆所拿下的1金、2銅。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平表示，對於選手們犧牲農曆春節期間與家人相處的時光與寶貴假期，仍願意披掛出征，讓他很感謝也很感動，他也期望大家能把大賽經驗吸收保留，未來傳承給台灣拔河的下一代。

今天凌晨登場的3組金牌戰，台灣傳統強項女子540公斤級意外銀恨，中華拔協秘書長卓耀鵬透露，為培養新的接班人選，這次世錦賽女子540公斤級僅有1名世界運動會連霸班底，其他都是新人，最後金牌戰輸給中國，「我們也不是真的拉輸。」

卓耀鵬解釋，拔河運動採3局2勝制，每局若出現3次犯規就失格，等同無條件讓出1局，「我們兩個回合都出現3犯，所以實力未必不如對手，只能說小朋友的經驗值還是比較稚嫩，後續還有進步空間。」

至於台灣隊昨天在男子600公斤級摘金，今天轉戰560公斤級卻銀恨失利，卓耀鵬則說，昨天奪冠班底今天「拆夥」兵分兩路，其中一部分征戰男子560公斤級，另一半則與女子選手「合體」角逐混合580公斤級。他強調，「就算實力打散，兩組人馬都還能拿到銀牌，更顯得不容易。」

台灣隊賽事結束後，將先移動前往丹麥哥本哈根，明天將搭機回台，預計2月14日下午3時50分返抵國門。（編輯：張雅淨）1130212