NBA活塞太陽賽前爆衝突 史都華向尤班克斯揮拳

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）美國職籃NBA底特律活塞今天客場出戰鳳凰城太陽，賽前爆發衝突，美媒報導，活塞前鋒史都華（Isaiah Stewart）在球員通道朝太陽的球員尤班克斯（Drew Eubanks）揮拳。

史都華因腳踝的傷勢，自1月29日之後就未再參加比賽，在活塞今天出戰太陽之前，史都華已缺席7場賽事，但近期活塞客場之旅，仍持續隨隊出行。

史都華賽前與太陽的球員尤班克斯先是發生激烈口角，美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）指出，史都華後來在球員通道揮拳打向尤班克斯臉部，但目前還不清楚導致這場衝突的原因。

警方在事發後已介入，並將兩人分開，聯盟預計在收到影片後將進行調查。

史都華原本就因傷高掛免戰牌，尤班克斯事發後在對戰活塞一役仍有出賽，太陽隊球團發布聲明：「對尤班克斯的襲擊，是無端的舉動，這類暴力行為是不可接受的。我們將支持尤班克斯，並持續與當地執法部門和聯盟合作。」

今天並非史都華第一次與人發生衝突，2021年洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）當時在爭搶籃板卡位時，肘擊到史都華的臉部，史都華因不滿數度衝向詹姆斯理論，導致場上衝突升級，雙方事發後都被禁賽。（編輯：陳政偉）1130215