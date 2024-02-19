獅隊20日交手日本獨盟高知鬥犬 林培緯扛4棒

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）前往日本高知移地訓練的中華職業棒球大聯盟統一獅隊今天安排練球，明天首場交流賽對戰日本獨立聯盟高知鬥犬隊，由投手郭俊麟先發，潛力右打者20歲林培緯扛中心棒次第4棒。

統一7-ELEVEn獅隊昨天啟程到高知移地訓練，獅隊發布新聞稿表示，雖天候不佳，但維持原本訓練計畫，下午前進高知縣春野綜合運動公園棒球場室內練習場訓練，備戰春訓交流賽，投手群也輪番進牛棚練習調整。

練習前集合，獅隊總教練林岳平提醒球員，到日本移地訓練機會很難得，相信很多球員是第一次、充滿好奇和開心，但行目的是移地訓練，踏進球場後，從熱身、訓練到比賽態度都要戰戰兢兢，千萬不要當是旅行，要拿出企圖心，也切勿急躁避免受傷。

獅隊3場交流賽，明天首戰鬥犬，先發投手為今年加入獅隊，但被林岳平點名有「重責大任」的郭俊麟，搭配先發打8棒的捕手張聖豪。

獅隊公布首戰先發打序，開路先鋒邱智呈、守左外野，接著依序為二壘手黃勇傳、右外野手林安可，林培緯扛4棒、指定打擊，5棒一壘手何恆佑，6棒林佳緯守中外野，7棒為三壘手許哲晏，9棒為游擊手林泓弦。（編輯：李明宗）1130219