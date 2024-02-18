統一獅赴日本高知打交流賽 郭俊麟心情特別

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職統一獅隊今天由總教練林岳平率一軍教練團及29名選手，出發前往日本高知移地訓練，將在20日首戰先發的投手郭俊麟表示，這次到高知心情很特別，希望透過交流賽有所收穫。

統一獅隊將分別在20日對戰日本獨立聯盟高知鬥犬，21日對戰韓職韓華鷹B班，23日對戰日職埼玉西武獅B班。

獅隊首戰預計推出郭俊麟先發主投，郭俊麟表示，「這次前往日本高知交流賽的心情其實很特別，5年前在高知等統一獅來，而這次是跟著統一獅來到高知，但同樣的心情都是很期待從交流賽有所收穫。」

郭俊麟指出，球隊出發前自己已經進行2次實戰比賽，這次交流賽希望能夠透過實戰比賽，看看自己改變了多少；對於去年季後針對投球機制進行一些調整，也希望能看到好的成效，並對不足的地方持續修正。

本次獅隊前往日本高知以賽代訓移地訓練，選手以「外野3帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可帶領年輕新秀選手，透過海外移地訓練，盼讓新生代選手累積與國外職業選手對戰經驗。

林培緯是首度出國參與球隊交流賽，他表示，去年冬季聯盟因為傷勢錯失與國外職業好手切磋學習的機會；而今年參與球隊此次交流賽，這是他第一次出國，過去沒有搭過飛機，內心充滿期待，但最重要的還是珍惜教練團給的機會，讓自己更好，成為有競爭力的職棒選手。

獅隊今天為移動日，搭乘飛機前往日本四國高知，明天下午將前往春野總合運動公園野球場進行訓練調整，為海外交流賽做準備。（編輯：張雅淨）1130218