獅隊交流賽勝韓華鷹 林子崴3局好投、宋文華中繼3K

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職統一獅隊今天在高知市綜合運動場野球場與韓華鷹進行交流賽補賽，林子崴先發3局沒有失分，宋文華演出中繼2局3次三振表現，加上陳傑憲、陳重廷攻擊火力，終場5比3奪勝。

統一獅及韓華鷹B班原訂昨天進行春訓交流賽第2場賽事，因雨勢過大比賽取消，不過昨天獅隊積極與韓華鷹協調今天中午進行補賽可能性，今天早上日本高知天氣放晴，進行場地整理後順利進行比賽。

獅隊推出本土左投林子崴先發，投3局僅被擊出1支安打，投出2次四壞球保送，演出無失分好表現，最快球速143公里。林子崴表示，調整狀況都在進度中，首局控球少數幾顆失投球、位置偏高，好壞球較明顯，不易引誘打者出棒，但透過即時調整，第2、3局明顯改善。

之後宋文華中繼2局，最快球速雖未達140公里，但靠著變化球角度、進壘點壓制對手，未被擊出任何安打，投出3次三振。

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攻擊部分，獅隊隊長陳傑憲單場敲出3支安打，連同上一場替補上場，共5打席4安打表現。第4局林安可靠著四壞球攻佔一壘，關鍵時刻陳重廷擊出深遠安打，帶有1分打點，陳重廷把握本次先發出賽機會，單場擊出2支安打。

第6局陳傑憲率先擊出安打，林安可、陳重廷、何恆佑、林靖凱也都敲安，其中何恆佑、林靖凱各有1分打點，單局搶下3分，將領先分數擴大到4分。第8局時因雨勢過大裁定比賽結束，獅隊單場出現11支安打，以5比3拿下勝利。（編輯：李亨山）1130222