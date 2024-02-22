鴻海台灣女子高球賽首日 韓國女將任津希領先

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（中央社記者黎建忠台北22日電）總獎金100萬美元的TLPGA鴻海台灣女子高爾夫錦標賽，今天在東方球場進行首回合，韓國好手任津希全場抓6博蒂、獵1鷹、吞下3柏忌，繳出全場最低的67桿單獨領先。

世界排名第42名的任津希，是這次參加鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽中排名最高的，她在去年韓巡賽事拿過4次冠軍，今天下場就展現實力，在第1洞的5桿洞就輕鬆獵鷹開胡。

任津希在接受媒體訪問時說，這座球場和韓國球場感覺差不多，「所以給我很熟悉的感受，前9洞打起來還蠻順手的，但後9洞開始風勢變強有稍微讓我緊張一下。」

除了任津希獨占鼇頭外，另外包括台灣的陳宇茹、洪玉霖以及日本好手青木瀨令奈，都以70桿的成績並列排在第2。

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陳宇茹接受媒體訪問時笑說，「今天的桿弟幫了我很大的忙，因為這位桿弟就是我在2020年日立慈善盃奪冠時的桿弟，讓我在果嶺的動線掌握上幫助很大，唯一不理想的部分，大概就是開球還需要加強了。」

今天正好滿22歲的洪玉霖，全場抓3博蒂僅在收尾的第18洞吞下柏忌，她坦言，「其實今天一整天的長推桿都蠻順的，也不知道為何最後一洞就沒推好才吞下柏忌。」（編輯：李亨山）1130222