20歲林耀煌先發外野對軟銀一軍 教頭對他有期待

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（中央社記者楊啟芳宮崎24日電）中職樂天桃猿隊今天與日職軟銀鷹隊一軍陣容對戰，年僅20歲新秀林耀煌先發，教頭古久保健二表示，林耀煌展現出積極出棒、掌握打擊節奏，希望他可以帶給球隊好的影響。

林耀煌是2022年中職季中選秀桃猿隊第5指名，雖然還沒有一軍經驗，不過這次春訓獲得相當多機會，之前先是跟球隊去石垣島與日職羅德隊打交流賽，這次日本宮崎交流賽也出現在全一軍陣容中，並在今天對軟銀的比賽獲先發機會，打第7棒、守左外野。

賽前桃猿隊總教練古久保健二表示，林耀煌之前在隊內紅白戰時敲出3支安打，尤其第1球都積極出棒，打擊節奏掌握得非常好，「希望他身為年輕選手可以有好的表現，帶給球隊好的影響，讓球隊活絡起來。」

打擊教練鍾承祐則表示，林耀煌以打擊見長，打擊穩定度好、也有力量，擊球品質也不錯，因為之前在紅白戰打得不錯，因此被帶到宮崎名單中。鍾承祐指出，林耀煌在春訓的打擊表現不錯，只差在經驗不足，「阿公（古久保健二）帶他來有他的用意在。」

不過林耀煌還沒有一軍經驗，今天就要對上軟銀一軍陣容，對此鍾承祐說：「新人對上日本球隊難免會緊張，只有告訴他直球要跟好，賽前不用給他太複雜的想法，賽前練習就是多做，讓他把事情簡單化。」（編輯：陳政偉）1130224