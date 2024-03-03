PLG周儀翔關鍵三分球 領航猿氣走勇士

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天與台北富邦勇士激戰至決勝節尾聲，勇士在倒數1.5秒先靠著洋將塞瑟夫補籃取得領先，隨後領航猿周儀翔飆進三分球，以94比92逆轉勝出。

領航猿賽前拉出3連勝，排名也升至第3，今天在主場桃園市立綜合體育館迎接來訪的富邦勇士，上半場勇士以48比45領先，勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）互別苗頭，前2節各攻下18分、15分。

領航猿洋將葛拉漢（Treveon Graham）第3節挺身而出，個人單節獨攬10分，率隊以71比70超前。

決勝節兩隊比分互咬，原本倒數1分鐘勇士還落後3分，靠著洋將賽爾登（Wayne Selden Jr.）把握3罰機會扳平，隨後領航猿的盧峻翔防守時犯規，張宗憲則是因為打到盧峻翔的頭部，遭吹違反運動精神犯規，雙方各獲得2罰機會，相較於盧峻翔2罰全中，張宗憲只投進1球。

領航猿倒數14.44秒時進攻犯規，反讓勇士獲得球權，勇士靠著塞瑟夫最後1.5秒補籃超前比分，隨後卻發生戲劇性的轉折，周儀翔關鍵時刻在三分線外出手命中，幫助領航猿以2分差險勝，4連勝到手。

領航猿此役3名球員得分20分以上，以盧峻翔24分最佳，沃許本、葛拉漢各得22分、20分，投進關鍵球的周儀翔全場拿下11分。

周儀翔接受轉播單位訪問時表示，「當下沒想太多，教練交給我，我就出手，而贏球關鍵在於即使只剩1.5秒，但大家都沒有放棄。」

另一場在高雄市鳳山體育館的比賽，福爾摩沙夢想家靠著洋將德文馬布爾（Devyn Marble）、布依德（Julian Boyd）各得26分、23分，以102比83擊敗高雄17直播鋼鐵人，持續穩居龍頭。（編輯：張雅淨）1130303