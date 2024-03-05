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潘文輝費城人農場排名升至14 指叉球獲讚轉速殺手

2024/3/5 16:14
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）旅美費城人隊台灣投手潘文輝農場排名提升至14名，球探報告給潘文輝高評價，直球球速快、尾勁十足，指叉球出色被形容為「轉速殺手」，新球季有望拉長投球局數往先發角色養成。

21歲台灣好手潘文輝去年初以簽約金35萬美元，合約總值42萬美元加盟美國職棒費城人隊；旅美首個球季就有不錯表現，去年在小聯盟1A、高階1A合計33場出賽（1場先發），總計投63.2局投出88次三振，戰績4勝1敗、7次救援成功，防禦率3.96。

潘文輝在費城人隊農場排名也從去年的20名上升至14名，球探報告中指出，潘文輝小聯盟首個球季在牛棚出賽就展現壓制力，潘文輝能有效誘使打者揮空，每9局可以投出平均12.4次三振，三振能力出色。

潘文輝有出色的直球，球速可突破3位數（英里，約161公里），球的尾勁很好，第2好的球種為指叉球，可以投到約137公里，被形容是「轉速殺手」，同時滑球也有進步，滑球球速如果可以提升至136公里左右，也將成為他的武器。

報告中也提到，潘文輝還有曲球和變速球，但也會傾向使用比較少、簡化投球，想辦法朝攻擊好球帶邊邊角角的位置努力。

潘文輝新球季角色可能也有轉換，將試著拉長投球局數至3到4局、朝先發養成；報告預估潘文輝有可能上到大聯盟的時間點為2026年。（編輯：張雅淨）1130305

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