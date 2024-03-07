體操世界盃巴庫站 林冠儀晉級吊環決賽

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（中央社記者陳容琛台北7日電）體操世界盃巴庫站暨巴黎奧運資格賽，台灣好手林冠儀今天在吊環資格賽繳出14.300分成績，以排名第5挺進決賽，展現仍想拚巴黎奧運的決心。

曾經勇奪2022年亞錦賽吊環銅牌，「吊環小王子」林冠儀卻在日前的世界盃開羅站、科特布斯站意外失常，未能挺進決賽，也讓進軍巴黎奧運拉警報。

不過，上週在法國進行移地訓練，儘管林冠儀有點肩傷，但測驗狀況不錯，也在今天的世界盃巴庫站收到成效，繳出難度分5.9分、執行分8.400分成績，總分14.300分，以排名第5順利挺進決賽。

指導教練鄭焜杰接受中央社採訪時表示，林冠儀在前2站調整不如預期，導致出現不應該的失誤，尤其第1站太過緊張，「雖然只剩下2站，拚進奧運的機率比較小，但我也告訴他，還是要把表現拿出來，以擠進決賽為目標，證明自己是世界前8強」。

鄭焜杰分析，林冠儀今天在動作上的力量做得不錯，尤其是落地有完美定住，是晉級決賽的關鍵，「否則大家的差距都很接近，這站有修正失誤，把細節做得更好」。

針對鞍馬好手蕭佑然明天的備戰狀況，鄭焜杰認為準備好了，「還是先做比較簡單的套路，以拚進決賽為目標」。

另外，同場出賽的台灣好手洪源禧及體操女將吳幸芬、麥劉湘涵則無緣決賽。（編輯：唐聲揚）1130307