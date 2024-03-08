奧運拳擊世界區資格賽 陳念琴首戰輕鬆晉級16強

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（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣女子拳擊好手陳念琴今天在巴黎奧運拳擊世界區資格賽首戰，面對斯洛伐克對手崔耶貝洛娃，以5比0輕鬆獲勝晉級16強，教練柯文明強調，剩下2場就達標，絕不會鬆懈。

根據巴黎奧運拳擊參賽規定，這次義大利的世界區資格賽，只要打進前4名就可獲得奧運門票，台灣派出3女2男參賽，包括郭怡萱、黃筱雯、陳念琴都順利過頭關，至於男子選手杜柏緯、李承威均在首輪淘汰。

陳念琴今天首戰對上崔耶貝洛娃（Jessica Triebelova），幾乎都有效控制對手，沒給對手太多出拳得分的機會，3回合5名裁判都給陳念琴10分，最終順利勝出。

教練柯文明接受中央社記者訪問時強調，剩下最後2場就可以達標（奧運門票），「這是我們唯一的目標，這場比賽念琴發揮得相當穩定，前陣子的技、戰術都有發揮，在控制對手上做得非常到位」。

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這場資格賽是陳念琴到了義大利後8天才出賽，柯文明坦言，剛來的時候確實很麻煩，包括天氣、食物、住宿等都要適應，「念琴還有點小感冒，我們就是維持正常訓練，有空就出去走走，不要讓她一直想著比賽的事情」。

陳念琴晉級16強後，接下來的對手是摩洛哥的拉米迪（Saida Lahmidi），柯文明分析，對手屬於中距離、力量型的選手，身材也跟陳念琴差不多，「我想過關機會還是很大」。（編輯：唐聲揚）1130308