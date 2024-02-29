拳擊奧運資格賽 陳念琴、黃筱雯領軍拚門票

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）巴黎奧運拳擊首場世界資格賽3月將在義大利登場，台灣拳擊代表隊今晚將啟程，陳念琴、黃筱雯將領軍拚奧運門票，2人只要闖進4強，就能如願前進巴黎奧運。

2024巴黎奧運拳擊共有2場世界資格賽，首場將於3月3日至11日在義大利布斯托－阿西齊奧（Busto Arsizio）進行，預計發出49張門票，將有28名男子、21名女子選手透過這次機會前進巴黎奧運。

陳念琴去年杭州亞運女子66公斤級摘銅，無緣提前取得奧運席次，歷經2月西班牙國際拳擊錦標賽奪得金牌、增添信心，以及國外移地訓練，已準備好迎接接下來賽事。

教練柯文明接受中央社記者訪問時表示，為期超過2週的國外移地訓練，主要鞏固戰術策略，提升穩定性，以陳念琴所屬量級為例，這次奧運資格賽只要闖進4強，就能獲得奧運席次。

柯文明分析，由於先前鎖定假想敵，大多已提前取得奧運門票，只要陳念琴舊傷不要加劇，他相信很有機會搶下席次。

至於東京奧運銅牌得主黃筱雯在西班牙邀請賽收下銀牌後，選擇回台訓練，教練劉宗泰透露，黃筱雯這段時間都在國訓中心調整，主要透過新進（男青年選手）陪練人員，模擬國際賽對手、進行對練，「目前準備差不多了，只擔心筱雯，希望她不要給自己太多的壓力。」

台灣拳擊代表隊目前已有林郁婷、吳詩儀、甘家葳、賴主恩等4人取得巴黎奧運資格，而這次奧運資格賽除了陳念琴、黃筱雯外，郭怡萱、杜柏緯、李承威也將參賽，希望能為台灣隊再添席次。（編輯：張雅淨）1130229