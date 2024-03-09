PLG林俊吉24分領軍 夢想家擊退攻城獅收2連勝

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙夢想家今天靠著林俊吉拿下24分，加上防守端有效壓制新竹御頂攻城獅主力高國豪、洋將艾夫伯發揮，最終以101比85獲勝，2連勝到手。

本週因有東亞超級聯賽（EASL）4強系列賽，P. LEAGUE+週末僅在夢想家主場台中洲際迷你蛋安排比賽，暫居龍頭的夢想家今天迎戰攻城獅。

夢想家上半場包含林俊吉11分在內，就有3名球員得分雙位數，反觀攻城獅2大重要得分點高國豪、洋將艾夫伯（Michael Efevberha）表現低迷，合計17投0中，也是攻城獅陷入苦戰的主因。

夢想家半場打完取得51比42領先，第3節在洋將布依德（Julian Boyd）、林俊吉帶領下，開啟一波13比0攻勢，確立雙位數領先優勢，攻城獅防守出問題，進攻又陷入當機，第3節直到倒數7分51秒才靠著蕭順議3分打止血。

夢想家帶著25分領先進入決勝節，艾夫伯在歷經13投0中後，總算在還剩4分多鐘時投進個人今天第1球，但隨後卻在還剩1分48秒時，因將球砸向夢想家的簡浩，領到第2記技術犯規、遭驅逐出場。

林俊吉攻下全場最高的24分，外加4籃板、6助攻，布依德貢獻20分，幫助夢想家拿下2連勝，持續穩居龍頭寶座。而輸球的攻城獅，此役外線命中率僅2成，洋將狄帝（Deyonta Davis）斬獲15分、14籃板。

林俊吉賽後接受轉播單位訪問時表示，本週球隊訓練主要針對高國豪、洋將艾夫伯進行演練，「攻城獅得分點就是他們，可以串聯團隊，教練希望我們可以把他們擋住，壓力就不會那麼大。」

夢想家在首季打進冠軍賽後，已連2季無緣決賽，林俊吉表示，今年全隊目標一致，要往冠軍賽邁進。（編輯：陳政偉）1130309