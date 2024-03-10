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中信兄弟開季見面會 公布年度口號「進取」

2024/3/10 16:49
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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職中信兄弟今天在洲際棒球場舉辦開季見面會，公布年度新口號「進取」，取自日文含義，希望大家團結一心，共同完成使命；新的年度主視覺則結合「黎明破曉」意向。

兄弟球團今天在開季見面會公布年度口號為「進取」，取自日文Shin Shu，有團結一心、無私為團隊付出，眾人一起完成使命的含義。

至於新公布的主視覺，兄弟球團表示，此次主視覺結合「黎明破曉」意向，代表兄弟球員們整裝待發，新賽季長征旅途即將開始，「敵人就在眼前，猛象軍團們已做好了萬全的準備，毫無畏懼，堅定地凝視著前方，準備好隨時備戰。」

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天也公布新成員，除了尚未正式報到的2名韓籍成員邊荷律、李丹妃，今天也公布另一名新成員，是曾經待過台灣職籃P. LEAGUE+台新夢想家隊Formosa Sexy的少鹽。

兄弟球團本來今天要公布新球季包含台北大巨蛋的主場票價，不過將會延後，預計近日公布。（編輯：張雅淨）1130310

#中信兄弟
#兄弟球團
#中職
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