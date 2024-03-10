更多編輯台推薦新聞：
二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據
國際

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據

「金門」導演江松長爭奧斯卡獎：要讓國際了解台灣人的心情
娛樂

「金門」導演江松長爭奧斯卡獎：要讓國際了解台灣人的心情

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金福華進貨近9000公斤蘇丹紅辣椒粉 製沙茶醬55項產品流向139業者
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

PLG林俊吉攻下20分 率夢想家勇奪3連勝

2024/3/10 17:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北10日電）台灣職籃P.LEAGUE+福爾摩沙夢想家今天靠著本土後衛林俊吉攻下20分，以93比88驚險擊敗桃園璞園領航猿，拿下近期3連勝，持續穩居PLG龍頭寶座。

昨役力退新竹御頂攻城獅後，夢想家勇奪近期2連勝，今天持續在主場台中洲際迷你蛋迎戰來訪的領航猿，首節在主力後衛林俊吉單節10分帶領下，建立9分領先，只是第2節領航猿本土射手盧峻翔挺身而出，加上洋將沃許本（Jason Washburn）挹注14分，兩隊在上半場結束形成52比52平手。

易籃後，夢想家憑藉團隊戰力發揮，在第3節再度要回領先，然而領航猿並未放棄，第4節上演反撲，甚至一度追平比分，尤其沃許本在終場前40.86秒籃下放進2分，讓雙方僅剩2分差距，也逼得夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）喊出暫停。

不過，在暫停過後，雖然林俊吉切入未能得分，但夢想家洋將布依德（Julian Boyd）立刻補進關鍵2分，加上領航猿陳昱瑞、伯朗（Alec Brown）嘗試3分出手皆未果，讓夢想家最後以5分之差帶走勝利，也斬斷領航猿的4連勝。

針對暫停過後的戰術布局，皮爾曼賽後接受訪問時透露，當時希望把進攻空間拉開，並稱讚林俊吉是出色的球員，「在進攻空間比較大的情況下，成功主導那波進攻。」

皮爾曼指出，今天看到球員的努力，而且展現對贏球的渴望，自己非常滿意，「只要努力打球，把防守做好，拿出韌性，相信自我，贏球機會就很大。」（編輯：張雅淨）1130310

PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
PLG林俊吉24分領軍 夢想家擊退攻城獅收2連勝
172.30.142.41