跆拳道奧運資格賽15日登場 台灣隊拚抓2搶3

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）2024巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽將於15、16日在中國泰安市舉行，台灣隊派出蘇柏亞、邱義睿、李孟恩爭奪奧運席次，總教練劉祖蔭今天表示，期待能抓2搶3。

台灣跆拳道代表隊上屆東京奧運亞洲區資格賽，踢下4張門票，而東京奧運銅牌得主羅嘉翎這次則是憑藉世界排名，遞補提前取得女子57公斤級巴黎奧運參賽資格。

為了備戰奧運資格賽，女子49公斤級蘇柏亞、男子68公斤級邱義睿、男子80公斤以上級李孟恩今年過年都在國外拚積分，以爭取在資格賽更好的種子排名，其中蘇柏亞在加拿大、美國公開賽分別獲得1金、1銅成績。

台灣隊這次提前在10日前往中國山東省泰安市備戰，台灣隊總教練劉祖蔭接受中央社記者訪問時表示，山東前陣子有下雪，幸好近期當地天氣不錯，飲食也不如江浙地區重口味，而這次大會也有安排選手在飯店用餐，目前選手適應得還不錯。

曾勇奪2018年雅加達亞運53公斤級金牌的蘇柏亞，這次轉戰49公斤級，如何按部就班減重，成為首要挑戰。劉祖蔭表示，蘇柏亞目前體重控制順利，僅差不到1公斤，而國訓中心運科人員這次也有隨行，掌握選手賽前、賽中狀況，以即時補充營養需求。

對於參賽的3名台灣選手，劉祖蔭透露，根據報名狀況，已掌握可能潛在對手，他也有信心，並喊出「抓2搶3」，期待3名選手都能搶下門票。

以女子49公斤級為例，劉祖蔭分析，蘇柏亞8強賽可能潛在對手為18歲日本小將岡本留佳，儘管年紀尚輕，卻曾在2022、2023年世錦賽摘銅，至於4強賽則可能碰到杭州亞運銅牌的伊朗選手尼瑪札德（Mobina Nematzadeh）。

劉祖蔭表示，邱義睿與菲律賓選手艾坎塔拉（Arven Alcantara）這次有望分居第2、3種子，有可能在4強賽碰頭，若能穩定發揮，他看好邱義睿有機會取勝。

至於男子80公斤以上級量級，預期競爭將最為激烈，劉祖蔭指出，儘管目前掌握可能參賽選手為8人，但每名選手實力都不錯，除了8強賽預計遭遇到阿富汗選手阿米力（Ali Akbar Amiri），4強賽也可能強碰杭州亞運金牌的中國選手宋兆祥。（編輯：張雅淨）1130312