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大E航海講堂暨黑潮之路大帆船挑戰賽 結合運科擴能

2024/3/12 21:16（3/12 22:06 更新）
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「大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽」以國內EMBA校友與學生為對象，今年邁入第2屆，結合更多資源擴大舉辦，搭配運科擴能計畫推廣全民運動概念。（台師大提供）中央社記者黎建忠傳真 113年3月12日
「大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽」以國內EMBA校友與學生為對象，今年邁入第2屆，結合更多資源擴大舉辦，搭配運科擴能計畫推廣全民運動概念。（台師大提供）中央社記者黎建忠傳真 113年3月12日
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（中央社記者黎建忠台北12日電）邁入第2屆的「大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽」，今年結合國科會、中華奧會及海洋委員會等單位參與投入擴大舉辦，並透過「運科擴能計畫」持續實踐推廣全民運動的理念。

「大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽」是以國內EMBA校友與學生為對象，所辦理的航海講堂課程與黑潮之路大帆船挑戰賽。

帆船運動為亞、奧運固定競賽種類，今年適逢巴黎奧運，中華奧會副主席蔡賜爵致詞時表示，很驕傲看見這項賽事與奧林匹克精神連結，向大海致敬，讓民眾對於大自然可以有更多認識。

海委會海洋資源處長王茂城認為帆船運動潛力無窮，整體產業前景可期，「今年賽事跟國科會合作，舉辦相關EMBA講堂，吸引企業界投入產業，持續推廣帆船運動，提升國民航海力，鼓勵民眾更親近海洋，享受水域遊憩活動。」

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首場講堂於政大公企中心舉辦，由文史學家兼作家謝哲青就「從世界帆船了解航海文化」，與勞力士南中國海雙人航海賽冠軍葛瑞隆（Grelon）團隊分享人生航海旅程，接著4、5月將走進台師大、成大校園展開航海系列講堂。

第2屆黑潮之路EMBA大帆船挑戰賽結合澎湖島帆船週系列賽，將於7月23日至28日登場，目前國內台大EMBA、政大EMBA、成大EMBA、北科大EMBA、台師大樂活EMBA都已組隊參加。（編輯：張雅淨）1130312

#巴黎奧運
#王茂城
#中華奧會
#國科會
#謝哲青
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