PLG林書緯19助攻破紀錄 國王25分大勝勇士

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（中央社記者黎建忠台北17日電）PLG新北國王今天踢館勇士主場，靠著後衛林書緯傳出破聯盟紀錄的19次助攻串聯全隊，洋將牧倫斯（Byron Mullens）也挹注27分、10籃板，終場以129比104大勝勇士，終止最近4連敗。

國王結束上週在菲律賓東超聯賽的賽事，返國後今天首度投入台灣職籃P. LEAGUE+聯盟比賽，面對台北富邦勇士，全隊手感極佳，首節就靠著團隊56%的投籃命中率，包括11投5中的三分球，以36比30領先勇士。

第2節國王命中率維持不墜，上半場團隊命中率高達55.6%，且有9人留下得分紀錄，以66比55取得雙位數領先。

第3節成為雙方勝負分水嶺，國王單節飆進6記三分球，最多領先達20分，其中林書緯3節結束雖僅得4分，但已送出16次助攻；第4節國王將差距越拉越大，讓比賽提前分出勝負。

不過國王卻在終場前3分鐘大勢已定的情況下，又將林書緯換上場，準備挑戰聯盟最多的單場助攻次數，只見他上場後不斷刻意送球給隊友得分，甚至全場第19次助攻出現在終場前1.89秒勇士完全放棄防守下，傳給隊友籃下得手，也讓現場勇士球迷噓聲四起。

最終林書緯締造單場19次助攻，打破隊友曼尼高（Kenny Manigault）所保持的17次助攻舊紀錄。賽後林書緯受訪時強調，「我原本很猶豫還要不要上場，但曼尼高一直鼓勵我打破紀錄，我在場上就是試圖傳球給隊友，但到底傳了幾次我真的也不清楚。」

林書緯透露，東超回來之後，全隊氣勢都還滿好的，「加上又是面對勇士，所以大家打起來也特別專注。」而國王明星後衛林書豪仍舊因為足底筋膜炎傷勢缺席。

勇士今天在滿場7000名球迷加油聲中，黯然吞下近期4連敗，例行賽戰績跌到第5，落後第4名的新竹攻城獅有2場勝差。（編輯：張雅淨）1130317

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新北國王後衛林書緯（右）17日在對台北富邦勇士的比賽中，傳出破聯盟紀錄的19次助攻，幫助國王輕取勇士、終止4連敗。（PLG提供）中央社記者黎建忠傳真 113年3月17日