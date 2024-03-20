台壽冠名台中霸龍成棒隊 新隊名、新視覺亮相

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市政府攜手台灣人壽保險公司及中國信託銀行，今天公布由台壽冠名的台中台壽霸龍成棒隊新隊名及新視覺，市長盧秀燕感謝台壽加碼投資台中成棒隊，關注棒球運動。

台中市運動局下午在市府舉辦台中台壽霸龍成棒隊主視覺記者會，盧秀燕、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中信金控行政長高人傑、台壽董事長鄭泰克與代理總經理謝壯堃、中信育樂董事長陳國恩等人出席。

會中除公布霸龍隊新隊名與新視覺，並由盧秀燕授旗給霸龍隊領隊張志豐，鼓勵球隊在全國成棒甲組春季聯賽中旗開得勝，取得好成績。

辜仲諒致詞時先肯定盧秀燕的施政表現，接著指出，他本身喜歡棒球，對棒球運動有使命感，盧秀燕「將來的目標是總統」，而他在當上亞洲棒球總會長後，未來的目標是成為世界棒總理事長，共同的目標都是為台灣，希望台灣會更好。

辜仲諒表示，支持台灣的成棒，希望台灣棒球水準能提高，這是他身為棒協理事長唯一的目標，大家的目標是世界第1，還有很大的努力空間，請給台灣棒球更多鼓勵。

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盧秀燕指出，台壽冠名台中霸龍隊，感謝台壽加碼投資，今天公布全新視覺，讓社會大眾更關注棒球運動，尤其是台中成棒的發展，她代表中市府感謝台壽的加碼投資，台中市被封為棒球之都，棒球不只是國球也是台中市球，未來還是會繼續努力。

鄭泰克表示，台中台壽「霸龍」成棒隊名取自霸王龍，英文隊名ALOONG，眼神與表情帶有霸氣與自信，未來台壽將繼續支持扎根發展台中棒球，也期許球隊以勇敢積極的態度，贏得勝利。（編輯：謝雅竹）1130320