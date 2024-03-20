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熱身賽王維中4局好投 郭天信敲三壘打龍勝悍將

2024/3/20 21:54
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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中職今天在天母棒球場的官辦熱身賽，郭天信在第8局敲出2打點三壘安打，加上王維中先發4局無失分好投，與味全龍投手群合力完封富邦悍將，終場龍隊以3比0擊退悍將。

龍隊在4局下展開攻勢，劉基鴻選到保送上壘後，郭嚴文、鄭鎧文接連敲出安打，攻下1分；8局下劉基鴻靠著游擊手失誤上壘，雖然接下來李展毅、林智勝遭到三振，不過張政禹選到保送後，郭天信再敲出三壘安打，帶有2分打點。

最終味全龍隊就以3比0獲勝，這也是悍將官辦熱身賽5場賽事以來吞下首敗，中止3連勝、4連不敗。

龍隊投手群今天聯手封鎖悍將打線，先發投手王維中用53球投4局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出4次三振，沒有失分，奪下勝投。接著林凱威投1局、伍鐸投2局，以及陳禹勳、陳冠偉各投1局，也都沒有失分。

悍將先發投手戈威士（Keyvius Sampson）則是用29球有19顆好球，投2局被敲出1支安打，投出4次三振，沒有失分；接著游霆崴用51球投2局，被敲2支安打、出現3次保送，失掉1分，最後吞下敗投。（編輯：張雅淨）1130320

#王維中
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#郭天信
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