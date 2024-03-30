徐若熙賽前亢奮到走來走去 留大巨蛋開幕戰紀念球

（中央社記者謝靜雯台北30日電）味全龍隊王牌投手徐若熙開幕戰5局無失分率隊擊敗樂天桃猿，搶下中職大巨蛋歷史性首勝也留下紀念球，他自曝賽前興奮到在球場走來走去，直言有大巨蛋很幸福，要更努力表現給球迷看。

中職35年開幕戰今天在台北大巨蛋舉行票房開紅盤，湧入2萬8618名球迷、現場情緒沸騰，不僅球迷情緒亢奮，龍隊先發投手徐若熙也自曝，今天特別早到球場，本來想要好好休息，但興奮的情緒大於緊張，太亢奮了只能一直在球場走來走去。

徐若熙今天用73球投5局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送、無失分，率隊以3比2擊敗樂天桃猿隊搶勝，最快球速153公里，獲選單場最有價值球員（MVP）。

賽後徐若熙也特別請球團人員留一顆紀念球給他，他表示，大巨蛋的第一球應該是球團會留下來，自己也想要留下紀念球，很開心可以在大巨蛋擔任開幕戰先發投手，很幸福可以有這樣的場地，也會更努力讓球迷看到更精彩的比賽。

談起今天表現，徐若熙自評沒有到很好，控球還是有落差，明明可以簡單的丟進好球帶，但都是壞球走在前面，5局投完也有想過要繼續投，但距離球數限制80顆也差不多到了，投到4、5局體力也有往下滑，還是決定尊重教練團的調度安排。

徐若熙今天首局接連被敲2支安打，龍隊外野手郭天信精彩美技長傳，幫徐若熙擋住失分，他也表示，那一分很重要，也笑說應該要請郭天信吃宵夜了，「今天是低比分的比賽，守住那一分很重要」，也感謝今天隊友在身後幫他守住每一顆球，才能有今天的勝利。（編輯：陳政偉）1130330