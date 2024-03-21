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WTT支線賽 莊智淵、陳思羽闖進單打4強

2024/3/21 09:24
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣選手莊智淵、陳思羽凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站單打8強上陣，莊智淵以3比1逆轉希臘選手史庫洛普洛斯，而陳思羽以直落3收拾烏茲別克小將馬爾卡博，晉級4強。

在結束WTT大滿貫賽新加坡站後，42歲「桌球教父」莊智淵與陳思羽本週轉戰黎巴嫩，征戰WTT支線賽貝魯特（Beirut）站，2人分居男單頭號種子、女單第2種子，首輪皆輪空，以2連勝之姿，闖進8強。

世界排名第39名的莊智淵，男單8強賽對戰排名第348的希臘選手史庫洛普洛斯（Ioannis Sgouropoulos），首局儘管一連化解3個局點都無功而返，以10比12讓出。

莊智淵次局重新調整好節奏，在3比2領先時，連得4分拉開差距，以11比5扳回一城，隨後也未遭遇對手太多抵抗，以11比6拿下第3局後，第4局再以11比6勝出。

莊智淵4強賽將碰上印度好手吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran），過去雙方3度交手，莊智淵以2勝1敗略占上風。

另一場女單賽事，陳思羽以11比7、11比3、11比5擊敗19歲烏茲別克小將馬爾卡博（Markhabo Magdieva），連3戰均1局未失，闖進4強。

陳思羽下一戰將碰上60歲華裔盧森堡老將倪夏蓮，雙方去年曾在安曼挑戰賽過招，當時陳思羽以直落3輸球。（編輯：陳仁華）1130321

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