出口盃盲人棒球賽 MVP陳玠樸：棒球讓我當平凡人

（中央社記者楊啟芳台北24日電）第4屆出口盃盲人棒球賽今天於新北樹林鹿角溪身障棒壘球場舉辦，雄霸隊以2連勝完成4連霸，MVP陳玠樸在16歲時因腦瘤全盲，他說：「只有打棒球可以讓我暫時當一個平凡人。」

盲人棒球與一般棒球概念類似，但規則差異大，如投捕手是明眼人，跟打者是同一隊，只有守備方是敵隊；類似於壘包的「壘柱」只有2個，分別位於傳統棒球的一、三壘位置，打者擊出球後必須往控壘員指定的壘柱前進，球跟壘柱都有蜂鳴器，讓選手能聽聲辨位。

正因看不到，又得全力奔跑，冠軍雄霸盲棒隊的MVP之一陳玠樸曾因衝壘摔倒後扭傷手腕，他笑說：「在那之後就有點陰影，可能是一種近鄉情怯吧。」

陳玠樸16歲時因腦瘤必須在「死亡」與「全盲」中抉擇，他當然選擇了後者，但對於高中生來說是非常難接受的事，「醫生評估後告訴我們這個消息，家人都很緊張，帶著我到處求醫，什麼方法都用過了，最後還是決定開刀，手術完就什麼都看不到了。」

目前已屆不惑之年的陳玠樸認為，盲人棒球是重建信心很重要的活動，「我是全盲，外出必須帶著手杖，想看書也得經過很多步驟，只有打棒球可以讓我暫時當一個平凡人，獨立地在場上奔跑、飛撲，很感謝當年的盲人重建院讓我接觸到盲人棒球，我想我會繼續打下去。」

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今天的出口盃盲人棒球賽，前味全龍隊職棒選手曾陶鎔也到場力挺，在致詞時情緒難掩激動，他表示，「身為一個棒球員，我很清楚要完成一件事是需要多少人的幫助，今年場面比我上次來更盛大，真的很不容易。」

曾陶鎔日前加盟台壽霸龍成棒隊，他表示，其實原本已經回家裡幫忙，「但接到電話還是很興奮，那種心裡喜歡棒球的感覺又跑出來了，就像這些盲棒選手，我很喜歡他們喜歡棒球的樣子。」（編輯：張雅淨）1130324