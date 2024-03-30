T1金恩飆全場最高31分 獵鷹隊史首勝特攻

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（中央社記者陳容琛台北30日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天在主場轟進18顆三分球，並靠著洋將金恩攻下全場最高31分，以113比100取勝，也是隊史首度擊敗新北中信特攻。

獵鷹今天於主場迎戰堪稱「天敵」的特攻，在上半場即下起三分雨，團隊投進13顆三分球，其中簡偉儒個人包辦5顆，並取得雙位數領先。易籃後，獵鷹洋將金恩（Nicholas King）豪取22分，擋住對手的反撲，最後順利拿下對戰特攻的首勝，中止對戰21連敗陰霾。

獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）賽後接受訪問時提到，今天球隊在第1節到第3節打得很不錯，也有很多人挺身而出，即便第4節遭遇亂流，但仍肯定球員的表現，「我們是很有競爭力團隊，可是之前最大的問題是沒有展現出來。」

除了金恩攻下全場最高31分外，獵鷹本土球員簡偉儒也表現出色，全場投進6顆三分球，挹注18分外帶4籃板、2助攻。簡偉儒說，「今天就是照著教練的指示執行，在進攻、防守端都必須有侵略性，不斷壓迫對手，把進攻節奏打快，也謝謝隊友願意相信團隊、相信教練、相信我。」

特攻今天發生21次失誤，成為落敗主因，總教練李逸驊賽後不吝稱讚對手，「恭喜台鋼獵鷹拿下這場勝利，尤其離季後賽越來越近，獵鷹的企圖心非常強盛。」他提到，賽前告訴球員需要提防獵鷹的快攻與大量的三分球，但球員從第1節開始就打得蠻鬆散的，「回去再好好檢討，希望能迅速改進。」（編輯：吳協昌）1130330