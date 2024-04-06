三壘指錯開綠燈少得關鍵分 葉總坦言站位有問題

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職味全龍隊昨天1分之差不敵統一獅隊，8局下陳品捷因壘指陳志偉「開綠燈」而遭觸殺十分關鍵，總教練葉君璋今天表示，確實是陳志偉當時站位有問題，導致沒有時間正確判斷。

昨天龍隊1分落後時，8局下2出局時陳品捷敲出二壘安打帶起反攻，接著陳思仲選到保送形成一、二壘有人，張祐銘再敲出安打，不過陳品捷在三壘指導教練陳志偉「開綠燈」示意下一路奔回本壘，但球早已回傳到捕手手套，龍隊錯失追平機會，最終以2比3落敗。

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對此，龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪時表示，當時三壘指導員陳志偉的站位有點不太對，「有點太急，導致他沒有時間去判斷，這是唯一的問題，大概就是站到不對的位置，因為當下2人出局了，他希望這1分先得到，他自己當下沒有發現，是賽後看影片才知道。」

不過龍隊今天推出王牌投手徐若熙先發，對上獅隊的林詔恩，上演「土投大對決」，葉君璋表示，如果一切順利的話，期待徐若熙可以多投一點。獅隊總教練林岳平表示，今天會讓林詔恩正常投，「一定會有人在後面幫他準備，把他的能力展現出來就好，畢竟今天遇到的投手不好惹。」（編輯：李亨山）1130406