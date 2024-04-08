更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄
運動

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

西班牙跆拳道公開賽 蘇柏亞2比0擊退摩洛哥選手踢下本季第2金

2024/4/8 09:44（4/8 10:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣跆拳道女將蘇柏亞8日在西班牙公開賽擊敗摩洛哥女將波切蒂，進帳本季第2面金牌。（圖取自facebook.com/SuPoYa）
台灣跆拳道女將蘇柏亞8日在西班牙公開賽擊敗摩洛哥女將波切蒂，進帳本季第2面金牌。（圖取自facebook.com/SuPoYa）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北8日電）台灣跆拳道女將蘇柏亞今天征戰西班牙公開賽，在女子53公斤級的金牌戰，以2比0的積分擊敗摩洛哥女將波切蒂，進帳本季第2面金牌。

蘇柏亞上個月前往中國泰安參加巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽，可惜在女子49公斤級8強戰，遭到日本18歲小將岡本留佳逆轉，不僅將4強門票拱手讓人，今年也無緣踏上五環殿堂。

不過，為了備戰5月在越南峴港（Da Nang）舉行的亞洲跆拳道錦標賽，蘇柏亞立刻調整好心情，啟程阿利坎特（Alicante）征戰西班牙公開賽，「這站比賽就放寬心去打，不要有太多的壓力，一樣打好自己的技術，專心做好每場的比賽。」

這次出戰熟悉的女子53公斤級，蘇柏亞從32強一路過關斬將，前3輪皆以2比0的積分輕鬆獲勝，加上4強戰以2比1的積分力退地主選手裴瑞茲（Alma Maria Perez），順利搶下金牌戰門票。

面對摩洛哥女將波切蒂（Oumaima El Bouchti），蘇柏亞展現強勢進攻，而且成功壓制對手，最後無懸念以2比0的積分奪冠，繼2月的加拿大公開賽後，勇奪本季第2面金牌。

蘇柏亞透過經紀人向中央社表示，非常高興拿到金牌，接下來就是針對這次比賽不足的地方，再進行調整，「希望能在5月底亞錦賽中有更好的發揮。」（編輯：張銘坤）1130408

#蘇柏亞
#西班牙
#跆拳道
延伸閱讀
甜點只敢淺嚐一小口 蘇柏亞攜男友力量拚奧運門票唐嘉鴻決賽難度分再提升 體操世界挑戰盃輕鬆奪冠陳玟卉舉重世界盃總和246公斤排第4 奧運門票到手英雄聯盟PCS春季賽 PSG奪冠獲季中邀請賽門票世界區資格賽陳念琴晉4強 奧運拳擊門票到手
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.44