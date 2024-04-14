T1蔣萬安大巨蛋觀戰很驚豔 見證2天3.12萬人紀錄

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（中央社記者黎建忠台北14日電）T1職業籃球聯盟今天繼續前進台北大巨蛋，進行特攻和戰神對決二部曲，台北市長蔣萬安以開球嘉賓身分親臨現場，他表示，一走進來看到整個球場的搭建，真的讓人感到很驚豔。

T1聯盟連續2天都在台北大巨蛋進行新北中信特攻和台北戰神的例行賽，昨天歷史首戰賣出滿座的1.56萬張門票，今天2隊續戰依舊吸引滿場1.56萬名球迷進場，2天共3.12萬人入場，都打破台灣籃球史上紀錄。

蔣萬安今天穿著戰神的應援服亮相，開口就先直呼2次「很嗨、很嗨」，隨後他在致詞時表示，「其實我來過大巨蛋很多次了，但之前都是來看棒球，這是第1次現場看職籃賽事，今天一走進來，看到整個搭建都很讓人驚豔。」

蔣萬安提到，昨天2隊首戰就已經很精彩，打到最後雙方比數算是很接近，「今天繼續交手，我身為台北市的大家長一定要幫忙戰神加油。」

蔣萬安強調，大巨蛋已經舉辦過棒球亞錦賽、日職讀賣巨人紀念賽、中華職棒開幕戰，現在又迎接職籃比賽，未來更希望除了籃球、棒球外，可以舉辦大型演唱會，替這座城市帶來更多經濟效益。（編輯：張雅淨）1130414