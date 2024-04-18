NBA公牛擊敗老鷹 與熱火爭東區老8

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）美國職籃NBA芝加哥公牛今天附加賽首戰在主場迎戰亞特蘭大老鷹，靠著懷特單場狂飆42分，率隊以131比116獲勝，接下來將與邁阿密熱火爭奪東區老8。

公牛和老鷹本季例行賽分居東區第9、第10，附加賽首戰碰上公牛，而由楊恩（Trae Young）領軍的老鷹，隊史曾打過3場附加賽，從未輸過。

公牛首節火力全開，以40比22領先，而身為公牛頭號得分手的德羅森（DeMar DeRozan）首節獨攬11分，還送出5助攻，展現其進攻端破壞力。

老鷹次節在後衛莫瑞（Dejounte Murray）帶領下，以14比0攻勢開局，加上鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在外線開火，與卡佩拉（Clint Capela）在禁區逞威，團隊單節狂轟45分，上半場打完追成67比73。

進入下半場後，公牛的懷特（Coby White）第3節連續得分，拉出一波17比2攻勢，為比賽再掀起一波小高潮，加上第3節尾聲杜蘇姆（Ayo Dosunmu）、德羅森飆進三分球，幫助公牛將分數拉開110比92。

懷特決勝節打得同樣強勢，儘管老鷹的鮑格達諾維奇試圖率隊反攻，依舊未能逆轉，最終公牛以15分差贏得勝利。

公牛想要搭上季後賽列車，必須連過2關，今天贏球後，20日還得挑戰熱火，贏家才能以第8種子之姿前進季後賽，將在首輪迎戰波士頓塞爾蒂克。

公牛此役3名球員得分20分以上，懷特此役表現全面，能切能投，攻下42分、9籃板、6助攻，佛契維奇（Nikola Vucevic）繳出24分、12籃板，而德羅森斬獲22分、9助攻；至於扭傷右腳的卡魯索（Alex Caruso），不確定能否在與熱火的附加賽回歸。

老鷹的莫瑞今天拿下30分、7籃板、6助攻，最終白忙一場，而主控楊恩雖貢獻22分、10助攻，卻出現多達6次失誤。（編輯：謝雅竹）1130418