赫洛準大三元退公牛 熱火闖季後賽卯上塞爾蒂克

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（中央社邁阿密19日綜合外電報導）NBA熱火今天在附加賽靠赫洛（Tyler Herro）繳出準大三元的成績，以112比91擊敗公牛，搶下東區最後一張季後賽門票。熱火接下來將卯上例行賽全聯盟戰績最佳的塞爾蒂克。

美國職籃NBA邁阿密熱火在本季例行賽排名東區第8，今天在主場進行的附加賽對上例行賽排在第9的芝加哥公牛；熱火此役贏球，以東區第8種子之姿闖進季後賽。

熱火接下來將在季後賽首輪強碰東區頭號種子波士頓塞爾蒂克。

熱火和公牛今天首節11比11戰成平手後，熱火拉出一波14比0的猛攻，以25比11領先達兩位數，並在三分球命中率達5成、整體投籃命中率達5成22的情況下，以34比17領先公牛。

公牛第2節靠德羅森（DeMar DeRozan）砍進12分，並將熱火得分壓低到13分，將比分稍微追近，但熱火上半場打完仍以47比37領先。

下半場公牛在德羅森的進球後，一度將落後縮小到個位數的7分，但熱火以一波10比2高攻勢，再以59比44將領先拉開到15分；在第3節尾聲更拉出一波12比0的高潮，讓他們在3節打完後以82比60領先公牛22分。

末節熱火最多領先到29分，也讓勝負提前定調，最終由熱火獲勝，取得季後賽資格。

赫洛此役有24分、10籃板、9助攻的準大三元成績；小賈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）也為熱火貢獻21分；替補的洛夫（Kevin Love）、先發中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）分獲16分、13分。

公牛的德羅森攻下全隊最高22分；佛契維奇（Nikola Vucevic）有16分、14籃板的雙十成績；懷特（Coby White）和替補的葛林（Javonte Green）分別拿下13分、12分；杜蘇姆（Ayo Dosunmu）則有10分進帳。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130420