76人力克熱火搶下NBA季後賽門票 首輪挑戰尼克

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（中央社費城17日綜合外電報導）美國職籃NBA東區附加賽今天由費城76人隊在主場迎戰邁阿密熱火隊，76人隊在恩比德與法國奇兵巴圖姆領軍下最後以105比104險勝，全隊將以第7種子身分在季後賽首輪挑戰第2種子紐約尼克隊。

NBA東區附加賽今天由76人隊取得季後賽門票，敗陣的熱火隊仍有晉級機會，它將與芝加哥公牛隊與亞特蘭大老鷹隊在附加賽的勝隊決一死戰，贏者將以第8種子身分在首輪挑戰波士頓塞爾提克隊。

今天76人隊對熱火隊的比賽，76人隊全場以恩比德（Joel Embiid）的23分表現最佳，法國老將巴圖姆（Nicolas Batum）3分球投10中6亦功不可沒；熱火隊則以赫洛（Tyler Herro）的25分為主，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）帶傷上陣也貢獻了19分。

這場關係晉級的附加賽，76人隊由哈里斯（Tobias Harris）首先破網，之後雙方你來我往，熱火隊靈魂巴特勒在本節終了2罰中1，恩比德嘗試特大3分沒進，熱火隊以23比22的優勢進入第2節。

熱火隊在第2節祭出板凳老將洛夫（Kevin Love），他與新秀小賈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）提供熱火隊額外的得分砲火，加上巴特勒半場就貢獻4抄截4助攻，熱火隊在本節幾乎是壓著76人隊打，以多點齊射的方式將比賽以51比39帶入中場休息。

下半場開始，76人隊以3分外線追擊，轉隊加入的巴圖姆與希爾德（Buddy Hield）均有貢獻，再加上馬克西（Tyrese Maxey）穩定輸出，76人隊幾乎要追平比數。不過熱火隊的洛夫再次與小賈奎斯聯手，最後45秒一波6分攻勢，將比賽以74比69帶入第4節。

第4節開戰，76人隊趁熱火隊主力不在場上，恩比德掌握防守籃板同時自砍3分將比賽拉近，巴特勒回到場上穩定軍心後，76人隊此時以巴圖姆為攻擊重心，雙方在比賽結束前4分鐘左右仍是只有1分差。

最後激戰時刻，去年MVP恩比德挺身而出，3分外線加上連投帶罰連拿8分，帶領76人隊在最後36秒以3分領先，熱火隊祭出犯規戰術未能奏效，最終雖有3分外線相助，但仍是以1分之差飲恨。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130418