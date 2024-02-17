NBA新秀對抗賽 溫班亞馬難撐大局敗給G聯盟聯隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職籃NBA全明星週新秀對抗賽今天登場，聖安東尼奧馬刺新星溫班亞馬坐鎮的「保羅隊」，爆冷敗給由G聯盟球員組成的「戴特勒夫隊」，提前遭到淘汰、封王美夢落空。

本屆新秀對抗賽有4支傳奇名將執教的球隊，分別為賈索（Pau Gasol）的保羅隊（Team Pau）、施倫夫（Detlef Schrempf）的戴特勒夫隊（Team Detlef）、羅斯（Jalen Rose）的傑倫隊（Team Jalen），以及美國女子職籃WNBA傳奇球星凱欽絲（Tamika Catchings）的塔米卡隊（Team Tamika）。

4支球隊兩兩捉隊廝殺，首輪先得40分者獲勝，闖進決賽的最後兩隊，先得25分者奪冠。

溫班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的保羅隊陣容堅強，又有西班牙傳奇球星賈索執掌兵符，賽前備受看好有奪冠實力，未料竟以36比41敗給由G聯盟（G League）球員組成的戴特勒夫隊，讓溫班亞馬臉上無光。

來自法國的溫班亞馬整場繳出11分、7籃板、2阻攻和1抄截的表現，但仍不足以率隊取勝。

溫班亞馬是2023年NBA選秀狀元，他被譽為媲美洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）的千載難逢天才型球員。

保羅隊的陣容還包括金州勇士球員波齊姆斯基（Brandin Podziemski），以及去年NBA選秀榜眼、夏洛特黃蜂新秀米勒（Brandon Miller）。

戴特勒夫隊今天很快就掌控球賽，一度以23比13領先多達10分，最終也順利擊倒保羅隊。

但戴特勒夫隊進入決賽便面臨艱難戰局，傑倫隊終場以26比13擊敗戴特勒夫隊，最終奪下本屆新秀對抗賽冠軍。（譯者：嚴思祺/核稿：陳彥鈞）1130217