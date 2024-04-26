76人恩比德狂飆50分 第3節打爆尼克扳成1勝2負

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（中央社費城25日綜合外電報導）美國職籃NBA東區季後賽首輪，76人隊今天在主場迎戰握有2勝的紐約尼克隊，76人隊在第3節由恩比德與馬克西連手，單節狂飆43分打爆對手，最後以125比114獲勝，在系列賽中追成1勝2負。

NBA東區季後賽，費城76人隊與紐約尼克隊進入關鍵第3戰，去年全聯盟最有價值球員恩比德（Joel Embiid）今天勇冠三軍，全場交出50分的漂亮成績單。特別是他在第3節與馬克西（Tyrese Maxey）聯手帶領全隊反超，成為76人隊全場致勝關鍵。

76人隊與尼克隊第3戰，恩比德首先開張，然後尼克以3分球還以顏色。第一節雙方勢均力敵，尼克隊主將布朗森（Jalen Brunson）有9分進帳，帶領全隊以29比27領先。

第2節開始，76人隊3分球發威，替補的潘恩（Cameron Payne）連進2球，讓76人隊得分反超，不過布朗森攻擊火力旺盛，他上半場就拿了17分，76人隊主將恩比德同樣也是半場17分進帳，最後迪文森索（Donte DiVincenzo）掌握攻勢，讓尼克隊在上半場以58比55略居優勢。

下半場開始，76人隊在恩比德與馬克西雙線攻擊下，全隊第3節狂飆43分，他們兩人就拿下28分，同時還打出一波9比0攻勢，尼克隊只能喊出暫停。馬克西是今年NBA年度最佳進步獎得主，他單節得到10分，包括2個3分球，全場也有25分入帳。

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尼克隊在第3節不但送出上半場領先優勢，還以85比98倒輸13分，比賽進入第4節，雖然布朗森整場有著39分、13助攻的優異表現，哈特（Josh Hart）也有20分入袋，但是仍難彌補上一節的損失，最終只好吃下今年季後賽第一場敗仗。

尼克隊自2000年之後就沒有晉級過季後賽第2輪。兩隊下一戰將在美東時間28日下午1時於費城的76人隊主場進行。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130426