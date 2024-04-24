76人馬克西打出生涯年 奪NBA最佳進步獎

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（中央社紐約23日綜合外電報導）打出生涯年的費城76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）今天擊敗芝加哥公牛後衛懷特和休士頓火箭中鋒森貢，拿下美國職籃NBA年度最佳進步獎。

23歲的馬克西打出破繭而出的一季，平均每場比賽可獲25.9分、3.7籃板、6.2助攻、1抄截，並且投進212個三分球，這些數據通通創下生涯新高紀錄。在哈登（James Harden）被交易到洛杉磯快艇後，馬克西擔任起專職的控球後衛，並首次入選明星賽。

馬克西表示：「我只是想成為最好的自己。」

他在談到獲獎時說：「感覺很棒。像我這樣的人，做了很多的努力、比其他人更認真，想盡辦法只為再進步一點，我為自己感到驕傲。老實說，有人看到這點，我感覺很不錯。」

馬克西搶下51張第1名選票、18張第2名選票、10張第3名選票，總共獲得319分。

懷特（Coby White）得到32張第1名選票、43張第2名選票、16張第3名選票，總分305分排在第2。

森貢（Alperen Sengun）以92分排名第3，奧克拉荷馬雷霆的威廉斯（Jalen Williams）排在第4，紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）排名第5。

馬克西於2020年選秀會上，在第21順位被選上。他已從菜鳥時期的輪替球員，蛻變為76人不可或缺的核心角色，且是上季NBA年度最有價值球員（MVP）得主恩比德（Joel Embiid）長期以來最好的搭檔。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130424