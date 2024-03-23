傳蘋果與百度初步洽談 擬在中國市場用本地AI技術

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（中央社台北23日電）華爾街日報22日報導，蘋果與百度初步洽談，雙方針對中國市場中的蘋果設備是否使用百度的人工智慧技術進行討論。分析人士表示，若合作成功，將有助於提升蘋果在中國市場的競爭力。

據華爾街日報22日報導，蘋果公司（Apple Inc.）與百度公司，針對中國市場的蘋果設備使用百度人工智慧（AI）生成技術，舉行初步會談。據熟悉內情人士表示，蘋果與百度的討論仍處於探索階段，尚不清楚蘋果是否還有與中國其他人工智慧公司有過接觸。

報導引述業界人士說法，蘋果公司一直在尋找中國本地的生成式人工智慧模型供應商，主要原因是中國要求此類模型，在向民眾推出前必須通過網路空間監管機構的審核。

其實自去年8月中國頒布這項規定以來，中國政府已批准約40個人工智慧生成模型，其中包括百度的聊天機器人「文心一言」（Ernie Bot），且目前尚未得知是否有外國公司尋求中國批准，但現今批准過的人工智慧生成模型皆為中國本地公司。

蘋果近期開始尋求與外部夥伴合作，以加速人工智慧上的進程，包括先前與Google和OpenAI等公司進行討論，但兩家公司的人工智慧在中國無法使用。而蘋果競爭對手三星，在中國就是使用百度的技術支持人工智慧功能。

中國一直是蘋果公司最大的海外市場，但這幾年因為經濟不景氣、中國部分政府機關、國有企業限制員工使用iPhone，再加上來自中國本土品牌的競爭，都讓蘋果在中國市場的銷售成績不見起色。

據全球科技市場研究機構Counterpoint Research的資料顯示，今年前6週，iPhone在中國的銷量下降24%，而華為手機銷量則增長64%。

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不過，蘋果近期也頻頻與中國市場互動、合作，包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）於本週到亞洲規模第一的上海蘋果零售店現身開幕，蘋果公司12日也表示，將擴大在中國的應用研究實驗室，如今傳出與百度舉行初步會談，分析人士稱若合作成功，將有望提升蘋果在中國的競爭力。

報導引述分析人士表示，與中國本地人工智慧模型供應商合作，可為蘋果公司減輕成本負擔，尤其是中文人工智慧方面。同時，也有助於與中國本地品牌競爭，包括正嘗試於自家產品部署小型人工智慧模型的小米和榮耀。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130323