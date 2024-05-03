抗議足球聯賽季軍戰不公 高中體總：一切合乎規範

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（中央社記者黎建忠台北3日電）112年高中足球聯賽國中組季軍戰花蓮美崙國中0比1不敵高雄右昌國中，賽後美崙教練抗議不公，甚至指主審包庇。對此，高中體總今天發出聲明強調，經查證開會後一切都合乎規範。

全國足球聯賽國中組賽程從去年10月一直到今年4月，不過季軍戰美崙國中落敗後，教練抗議比賽不公，不但對手各種犯規都沒吹，更質疑主審郭博弘是右昌國中畢業，暗指袒護自家人。

對此，高中體育總會今天發出4點聲明，首先解釋美崙國中吳姓教練在未經裁判允許下進入球場、對判決表示異議，且多次與裁判抗爭，當下裁判依照國際規則判罰該教練紅牌出場，而後續裁判長、技術委員入場，只是為了避免衝突擴大，並非要影響裁判判決。

另外，高中體總也強調，依照賽事申訴管道，學校必須於比賽結束後30分鐘內提出，當時美崙國中沒有任何舉動，事後才以自行剪輯影片申訴，自然無法受理。

至於比賽中各種犯規和衝撞行為，高中體總也迅速召開技術委員會，會後決議尊重當下裁判的判決，另外經過查證後，裁判郭博弘也非右昌國中畢業的校友。

高中體總秘書長朱彩鳳在接受中央社記者訪問時說：「我們都是秉持著公平、公正、公開的原則去辦理所有學生聯賽，近年更是大力推廣足球運動，也希望各參賽隊伍可以保持運動家精神，服從裁判的判決。」

朱彩鳳也透露，這場季軍賽聘用2名國際裁判，2名國家A級裁判，並提供耳麥及電子旗等設備，就是為了降低判決失誤。（編輯：龍柏安）1130503